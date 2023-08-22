Запад должен перестать спонсировать Киев

Москва готова к обсуждению мирного урегулирования кризиса на Украине. Об этом ы интервью информагентству Brasil de Fato заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия готова сесть за стол переговоров для обсуждения этого вопроса в том случае, если появятся серьезные предложения", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что для урегулирования конфликтной ситуации на Украине страны "коллективного" Запада должны немедленно прекратить финансирование киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские военные должны капитулировать перед ВС России или "повернуть оружие" против кровавого и преступного режима Владимира Зеленского.

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