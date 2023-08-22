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Минобороны: над акваторией Черного моря был зафиксирован полет двух БПЛА

22:58
  • вторник
  • 22 августа 2023

В воздух были подняты два российских истребителя

Министерство обороны России сообщило, что 22 августа над акваторией Черного моря был зафиксирован полет двух беспилотников - MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. По данным ведомства, аппараты вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

Как уточнили в Минобороны, в воздух были подняты два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО.

"В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки", - добавили в ведомстве.

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