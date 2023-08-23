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Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках

07:33
  • среда
  • 23 августа 2023

Никто не пострадал

В ночь на 23 августа силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками по городу Москве. Об этом сообщили в Минобороны.
Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, ПВО сбила дрон в Можайском районе Московской области, второй беспилотник попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Также БПЛА сбили в Химкинском районе Подмосковья.

"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках", - сообщил Собянин в своем Телеграм-канале. Отмечается, что никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 21 августа Украина попыталась направить беспилотник на столичный регион, однако он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. В ночь на 20 августа силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом.

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