Минобороны показало работу российских летчиков в зоне СВО

Они наносят мощные удары по позициям ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Министерство обороны опубликовало новые кадры работы наших лётчиков.

Мощные удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении нанесли экипажи Су-25. Пилоты огибают рельеф местности и работают на высоте до 50 метров, обеспечивая воздушную поддержку российских подразделений на передовой.

После поражения целей наши лётчики выполняют противоракетный манёвр, отстреливая тепловые ловушки.

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