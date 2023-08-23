Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Примеры профессионализма наших военных, участвующих в специальной военной операции. Миномётный расчет старшего сержанта Ильи Кукушкина во время освобождения одного из населённых пунктов попал под мощный огонь артиллерии неонацистов. Когда боезапас начал иссякать, Илья, несмотря на обстрелы и рискуя жизнью, отправился к ближайшему полевому складу и оперативно доставил снаряды сослуживцам, благодаря чему наши военные выполнили боевую задачу и не позволили радикалам взять под контроль населённый пункт.

Сержант Игорь Кулаков на боевом дежурстве обнаружил дрон ВСУ, с помощью которого неонацисты вели воздушную разведку и корректировали огонь артиллерии. Игорь точным пуском зенитной управляемой ракеты уничтожил его. Всего за несколько недель расчёт сержанта Кулакова ликвидировал 14 украинских беспилотников различного класса.

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