Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником

Обсуждался вопрос восстановления жилья

Владимир Путин поздним вечером в Кремле провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником.

В первую очередь обсудили безопасность жителей ЛНР, говорили также о восстановлении разрушенного неонацистами жилья, транспортных магистралей и коммуникаций.

Пасечник доложил президенту о выстраивании системы управления в республике в соответствии с российским законодательством, о взаимодействии с федеральными структурами, а также о подготовке к проведению выборов 10 сентября и о работе штаба обороны ЛНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"