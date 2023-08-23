Балицкий представил Путину план развития Запорожской области

Врио главы Запорожской области заявил, что необходим ряд экономических предпосылок

Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждали важные вопросы: восстановительные работы в сфере энергетики и газификацию.

Президент отметил стабилизацию в экономической и социальной сферах региона, а Балицкий в свою очередь представил президенту план развития Запорожской области.

Балицкий: Просто защитить людей было бы мало, самая главная задача – чтобы они оставались и жили там. Для этого необходимо создать целый ряд экономических предпосылок.

Путин: Я вижу, что вся ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь на то, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать. Всё-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, ещё очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать.

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