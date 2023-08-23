Генерал-полковник Афзалов назначен врио главкома ВКС

Экс-главком Суровикин - в кратковременном отпуске

Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Он занимал должность начальника Главного штаба ВКС, сообщил источник агентства РИА Новости.

Бывший главком ВКС, генерал армии Сергей Суровикин, освобожден от занимаемой должности. По данным источников, он переходит на другую работу, а сейчас находится в краткосрочном отпуске.

У генерал-полковника Афзалова уже есть опыт работы врио главкома ВКС. Он занимал этот пост, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"