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Генерал-полковник Афзалов назначен врио главкома ВКС

08:07
  • среда
  • 23 августа 2023

Экс-главком Суровикин - в кратковременном отпуске

Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Он занимал должность начальника Главного штаба ВКС, сообщил источник агентства РИА Новости.

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Бывший главком ВКС, генерал армии Сергей Суровикин, освобожден от занимаемой должности. По данным источников, он переходит на другую работу, а сейчас находится в краткосрочном отпуске.

У генерал-полковника Афзалова уже есть опыт работы врио главкома ВКС. Он занимал этот пост, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

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