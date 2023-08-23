ВСУ сбросили гранаты на санаторий под Белгородом

Об этом рассказал глава региона

Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в селе Лавы Валуйского округа. Об этом в среду, 23 августа, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, осколками выбиты четыре окна и посечен фасад здания. Из людей никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы.

21 августа сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил в селе Грайворонского района осколочный боеприпас. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.

До того киевский режим попытался атаковать территорию Белгородской области с применением беспилотников. Однако три БПЛА самолетного типа были успешно сбиты российской системой противовоздушной обороны.

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