В Суэцком канале столкнулись два танкера

Они перевозили газ и нефтепродукты

Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты. Об этом в среду, 23 августа, рассказали очевидцы событий.

Инцидент произошел с судами, которые следовали под флагами Каймановых островов и Сингапура соответственно. Burri после столкновения отбуксировали.

Причина происшествия не раскрывается. Неясно, будет ли инцидент иметь какие-либо последствия для судоходства в Суэцком канале, сообщает РИА Новости.

В марте 2021 года контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение судов по транспортной артерии. Сдвинуть его удалось только спустя неделю с помощью 17 буксиров. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что "все связанные с аварией вопросы станут предметом тщательного расследования техническими специалистами".

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