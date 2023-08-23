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Мощные взрывы прогремели в порту Измаила под Одессой

08:33
  • среда
  • 23 августа 2023

Тревога объявлена и в соседнем городе-порте Рени

В порту города Измаил в Одесской области гремят мощные взрывы. По данным украинских СМИ, взрывы раздались почти через полтора часа после того, как была объявлена воздушная тревога.

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Минувшей ночью взрывы погремели в Одессе и Запорожской области

По данным телеканала ТСН, атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. В городе слышны взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Одесской области в половине второго ночи, передает РИА Новости. Предупреждение об опасности получили и жители расположенного по соседству с Измаилом города-порта Рени.

После удара ВСУ по Крымскому мосту в октябре прошлого года ВС России наносит удары по критической инфраструктуре Украины. В ночь на 17 июля украинская армия вновь атаковала переправу с помощью морских дронов. В ответ российские Вооруженные силы бьют по Одессе, Ильичевску и Николаеву, где производят и хранят беспилотные катера.

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