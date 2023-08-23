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Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

09:00
  • среда
  • 23 августа 2023

Доказательств ведомство не привело

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что российская сторона предпринимает попытки нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

По утверждению американского военного, "россияне пытаются ее глушить", однако эти попытки якобы не имеют успеха, пишет The Washington Post.

Ранее военнослужащие украинской армии признались в использовании терминалов Starlink для обнаружения российской авиации. Электроника спутниковых систем позволяет ВСУ осуществлять поиск российских истребителей на расстоянии.

В январе бойцам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались украинские военные.

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