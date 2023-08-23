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Российские войска уничтожили 8 опорных пунктов ВСУ в ДНР

09:00
  • среда
  • 23 августа 2023

Сорвана ротация украинских сил

Восемь опорных пунктов ВСУ уничтожены за сутки бойцами российской группировки "Восток". Передовые подразделения, действуя при поддержке артиллерии и авиации, не позволили противнику эвакуировать подбитую технику и сорвали ротацию украинских сил, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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По данным пресс-службы, в районе Урожайного уничтожено три пункта временной дислокации боевиков и, минометный расчет. Артиллерийским огнем ликвидирован опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского, а также пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в ДНР.

Плотным огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожен склад боеприпасов в окрестностях Старомайорского в ДНР, сбиты два украинских дрона самолетного типа, передает РИА Новости.

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