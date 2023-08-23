Ради рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы

Сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши. Такое заявление сделал в среду, 23 августа, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, глава государства Анджей Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое, однако " возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии".

Политика, реализуемая Варшавой в отношении Украины, также "не добавляет популярности", так как избиратели не понимают поддержку нацистского киевского режима, подчеркнул Володин.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предостерег Варшаву от реализации агрессивных планов, отметив, что вторжение Польши на территорию Западной Украины приведет к возникновению у ВС России новой легитимной цели. При этом бывший сотрудник американской разведки подчеркнул, что страны "коллективного" Запада намеренно пытаются "втянуть" Польшу в украинский кризис.

При этом полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор допускал, что польские и латвийские военные могут оккупировать часть Западной Украины для создания анклава протяженностью до 350 километров. По его словам, такое развитие украинского кризиса является "наиболее вероятным".

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