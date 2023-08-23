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"Союз" с кораблем "Прогресс МС-24" стартовал с Байконура

11:38
  • среда
  • 23 августа 2023

Запуск прошел штатно

Этим утром с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-24" на борту.

Запуск и полёт прошли штатно. Через 9 минут произошло отделение третьей ступени. Корабль вышел на околоземную орбиту, раскрыл антенны и солнечные панели и взял курс на МКС.

Оставшийся путь займёт около двух суток. "Прогресс" доставит на станцию почти две с половиной тонны грузов: топливо, продукты и воду, а также научное оборудование для различных экспериментов. В том числе компоненты для системы прогнозирования природных и техногенных катастроф, изучения облаков и выращивания кристаллов белков в условиях невесомости.

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Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Запуск ракеты "Союз-2.1а"
Запуск ракеты "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
Ракета "Союз-2.1а"
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