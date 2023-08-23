На Западе испугались из-за стремительного развития БРИКС

Привлечение в блок новых стран играет на руку России и Китаю

Планы развития БРИКС, перспективы расширения организации не на шутку встревожили Запад. Аналитики предупреждают: привлечение в блок новых стран-участниц играет на руку России и Китаю. По мнению издания Financial Times, из объединения развивающихся рынков БРИКС пытается превратиться в полномасштабного конкурента Большой семерки. Впрочем, опасения британских экспертов порядком запоздали.

Пятерка ведущих мировых стран БРИКС – это почти половина населения всей планеты. И им решать, каким станет будущее. Представители более 40 государств на саммите в Йоханнесбурге - в качестве гостей, многие из них изъявили желание стать частью объединения. И это не может не волновать США и страны так называемой "Большой семерки". Кричащие заголовки западной прессы не скрывают настоящую панику: "Саммит в Южной Африке: страны БРИКС — новая сила против Запада?"

"Прямой эфир со встречи БРИКС! Где ты, Эммануэль Макрон? Мы здесь, но тебя нет! Мне в гарнитуру говорят, что вам в визите отказано!" – говорит журналист Кеми Себа.

Французский журналист откровенно потешается над президентом Эммануэлем Макроном, который недавно напрашивался на приглашение в БРИКС, при этом продолжает активно поддерживать конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружение.

Об очередном, седьмом, транше от Евросоюза, правда, в кредит – 1,5 миллиарда евро – накануне сообщила глава комиссии Урсула Фон Дер Ляйен. Впрочем, ни западные деньги, ни вооружение не помогают украинцам. К такому выводу пришли американские СМИ. Вероятность достижения Киевом целей контрнаступления уменьшается с каждым днем.

При этом "корейский" сценарий позволил бы Вашингтону снизить градус напряженности в отношениях с Москвой. Вместо этого Киев продолжает вести войну до последнего украинца в прямом смысле слова. Секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов говорит о том, что главная цель ВСУ – Крым. И воевать за него будет не только это, но и следующее поколение.

"Мы ее будем возвращать. И, скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до этого времени не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории", - заявил Данилов.

Такое постановление опубликовано на правительственном сайте. Здесь говорится о строительстве национального кладбища под Киевом на 200 тысяч могил до 2025-го года. Представители военкоматов используют любые способы, чтобы силой затащить украинцев на фронт. Применяют и огнестрельное оружие. Накануне дня независимости Украины в Нью-Йорке прошла презентация документального кино. Пользователи соцсетей название фильма посчитали пророческим: Украина. Последние дни на земле.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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