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В Курске почтили память героев Курской битвы

11:57
  • среда
  • 23 августа 2023

К мемориалам славы возложили траурные венки и провели военный парад

Знаковая дата в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад завершилось одно из самых важных и кровопролитных сражений Великой Отечественной - Курская битва. Красная армия нанесла сокрушительный удар по Вермахту и перехватила инициативу, что стало переломным моментом всей войны.

Сегодня в Курске в память о погибших советских солдатах и офицерах к мемориалам славы возложили траурные венки и провели военный парад. На него из России и стран СНГ пригласили участников того легендарного сражения.

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В Курске почтили память героев Курской битвы
В Курске почтили память героев Курской битвы
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