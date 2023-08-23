Грандиозное сражение: 80-летие победы советских войск в Курской битве

Хроника исторических событий

В грандиозном сражении сошлись более 4 миллионов человек с обеих сторон. Около 70 тысяч орудий, 13 тысяч танков и почти столько же самолетов. Впервые у Красной армии было преимущество над фашистами в технике и в живой силе. А командование РККА решило действовать нестандартно - наши войска, уже обладающие стратегической инициативой, вдруг окопались.

"Это было одно из новшеств - когда наши фронты ушли в специальную оборону, чтобы обескровить армии Центр и Юг и в дальнейшем приступить к стратегическому наступлению. Это все и произошло", - рассказала Юлия Венгер, научный сотрудник первого научно-исследовательского отдела ЦА МО РФ.

Фронт Курской битвы растянулся на 550 километров. Это Курская, Орловская, Белгородская и Харьковская области. Наши бойцы организовали глубоко эшелонированную оборону с системой сплошных траншей и ходов сообщения. А помогало им в этом местное население, которое советские воины совсем недавно освободили от оккупации.

О времени наступления нацистов в нашем штабе узнали от "языков" и немецких перебежчиков. На 3 часа ночи 5 июля гитлеровцы запланировали массированный артиллерийский удар по нашим позициям. Красная армия опередила врага на 50 минут, ошеломив его своей контрартподготовкой. Противник был дезорганизован и нес потери. В бой вступила советская авиация.

"Вторая воздушная армия также после нашей контрартподготовки приступила к действиям. И момент удара нашей авиации по аэродромам совпал с вылетом вражеской авиации для содействия начавшемуся наступлению. То есть наша воздушная армия помешала наступлению", - отметила Юлия Венгер.

Господство в воздухе, как во всей Курской битве, так и до конца войны осталось за нашими лётчиками. Им тогда впервые выдали кумулятивные бомбы. И хваленые немецкие танки горели, и вышколенные бойцы Вермахта погибали.

"В Белгородских боях роты понесли тяжелые потери - 70-100 процентов. То есть они гибли там ротами. Но получили пополнение в процессе боев из числа легкораненых и возвращающихся в строй. И естественно дух немецких солдат, он уже в тот момент упал", - пояснила Юлия Венгер.

А вот как лейтенант Красной Армии танкист Григорий Пэнежко, дослужившийся потом до званий и полковника и героя Советского Союза, описывал самое массовое танковое сражение - битву под Прохоровкой.

"Броня плавилась, разрывало танки в клочья, кругом стояла пыль, грохот, не слышно было фактически голоса твоего товарища, который находился в танке. Но было только одно желание - бей врага, пока ты можешь это делать", - рассказал Михаил Мягков, научный директор военно-исторического общества.

И они это сделали! 23 августа 1943 был взят Харьков, это событие считается окончанием Курской битвы. 50 дней ада расставили все точки "над i". Гитлеровская Германия растеряла силы для наступления. А РККА погнала нацистов до Берлина.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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