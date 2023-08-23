ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ пресекла вывоз 100 икон на Украину

09:34
  • среда
  • 23 августа 2023

Реликвии обнаружены в схроне на территории ЛНР

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли вывоз на Украину православных реликвий. Свыше 100 икон были обнаружены в Луганской народной республике, сообщили в региональном управлении ведомства.

ФСБ задержала организатора диверсии на железной дороге под Херсоном
ФСБ показала документы об убийстве мирных людей латышскими карателями в годы ВОВ

По данным спецслужб, иконы хранились в бывшем офисе украинской компании по транспортировке грузов, расположенном на севере ЛНР. Как рассказали агентству ТАСС в правоохранительных органах, стоимость некоторых реликвий превышает 1 миллион рублей. ВСУ готовились вывезти их на территорию, подконтрольную Киеву.

Ранее стало известно, что киевский режим запланировал вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры в Европу. С руководством ЕС эта акция уже согласована. Эксперты назвали действия Киева узаконенным вандализмом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.