Реликвии обнаружены в схроне на территории ЛНР

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли вывоз на Украину православных реликвий. Свыше 100 икон были обнаружены в Луганской народной республике, сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужб, иконы хранились в бывшем офисе украинской компании по транспортировке грузов, расположенном на севере ЛНР. Как рассказали агентству ТАСС в правоохранительных органах, стоимость некоторых реликвий превышает 1 миллион рублей. ВСУ готовились вывезти их на территорию, подконтрольную Киеву.

Ранее стало известно, что киевский режим запланировал вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры в Европу. С руководством ЕС эта акция уже согласована. Эксперты назвали действия Киева узаконенным вандализмом.

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