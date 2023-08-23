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Организаторы экскурсии по коллектору Неглинки не признали вину

09:44
  • среда
  • 23 августа 2023

Двоим задержанным предъявили обвинение

Организаторы незаконной экскурсии диггеров в Москве задержаны, но вину во вменяемом им преступлении не признают. Об этом в среду, 23 августа, рассказали в столичной прокуратуре.

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В ведомстве уточнили, что задержаны 31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Обвинение официально предъявлено, мера пресечения пока не избрана, следствие просит суд арестовать Дубаса и Кима, сообщает ТАСС.

20 августа гид-диггер повел семерых человек в подземный коллектор реки Неглинки в Москве, экскурсия не была организована в предусмотренном законом порядке. Из-за ливня вода в коллекторе начала быстро подниматься, люди не сумели выбраться на поверхность. Вечером 22 августа были найдены тела всех восьмерых погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны два человека. Третьего объявили в розыск. По информации ведомства, на следующий день после трагической экскурсии он сбежал из России, вылетев в ОАЭ.

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