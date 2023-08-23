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В Турции предостерегли от попыток создания новых зерновых коридоров в Черном море

10:00
  • среда
  • 23 августа 2023

Это несет риски новых конфликтов

Попытки создания в Черном море альтернативных коридоров по вывозу сельхозпродукции из портов Украины чреваты конфликтными ситуациями во всем Черноморском бассейне. Об этом в среду, 23 августа, рассказал турецкий дипломатический источник.

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По словам собеседника ТАСС, к таким последствиям может привести реализация планов экспорта зерна из украинских портов, используя, в частности, территориальные воды Румынии и Болгарии, а также игнорирование интересов России.

При этом источник подчеркнул, что Румыния и Болгария являются членам НАТО, а значит, высока вероятность давления со стороны альянса на Турцию с целью послаблений в выполнении ею требований конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в черноморских проливах.

Россия прекратила участие в зерновой сделке и закрыла гуманитарные коридоры в Черном море, по которым перевозилась сельскохозяйственная продукция, поскольку часть договоренностей по экспорту российского зерна и удобрений так и не была реализована. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к реализации черноморской инициативы при условии выполнения странами Запада всех обязательств.

Украина тем временем пытается найти альтернативные пути вывоза своего зерна и рассчитывает, что Болгария поддержит идею Киева о так называемом альтернативном зерновом коридоре.

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