ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин рассказал, какие городские услуги можно получить на ВДНХ

09:49
  • среда
  • 23 августа 2023

ВДНХ постоянно развивается

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о полезных городских услугах на ВДНХ.

По его словам, ВДНХ постоянно развивается. "Теперь там можно и отдохнуть, и провести время с пользой: оформить документы во Дворце госуслуг, пройти диспансеризацию в павильоне "Здоровая Москва", получить современное образование", – отметил мэр.

Собянин отметил, что на территории ВДНХ находятся почти 50 объектов культурного наследия: фонтаны, исторические павильоны, аллеи, сады.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.