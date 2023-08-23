Сергей Собянин рассказал, какие городские услуги можно получить на ВДНХ

ВДНХ постоянно развивается

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о полезных городских услугах на ВДНХ.

По его словам, ВДНХ постоянно развивается. "Теперь там можно и отдохнуть, и провести время с пользой: оформить документы во Дворце госуслуг, пройти диспансеризацию в павильоне "Здоровая Москва", получить современное образование", – отметил мэр.

Собянин отметил, что на территории ВДНХ находятся почти 50 объектов культурного наследия: фонтаны, исторические павильоны, аллеи, сады.

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