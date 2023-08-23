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Три человека погибли при обстреле белгородского санатория

10:22
  • среда
  • 23 августа 2023

Киев уверяет, что не атакует гражданское население России

При повторном обстреле территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Об этом в среду, 23 августа, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.
В Белгородской области сбиты украинские беспилотники

Как написал политик в своем Telegram-канале, Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

О том, что украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в селе Лавы Валуйского округа, 23 августа рассказал Вячеслав Гладков. При этом пострадавших не было.

Мирные россияне гибнут и при использовании ВСУ кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах мира. 18 августа в ДНР сдетонировали неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы украинской армии, в результате погибли три человека.

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Обстрел санатория
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