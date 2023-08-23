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Белый дом признал зависимость от российского ядерного топлива

10:40
  • среда
  • 23 августа 2023

США приходится наращивать собственное производство

Соединенные Штаты несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива. Это подтвердили советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди и главный исполнительный директор американского подразделения компании Urenco Карен Фили.

Они заявили, что издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива несут как США, так и весь мир.

Чтобы решить эту проблему, в США планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико. Фили утверждает, что это поможет компенсировать дефицит импорта ядерного топлива из России, сообщает Bloomberg.

Обсуждая новые рестрикции против России, Запад задумался об ограничительных мерах в атомной энергетике. Однако правительство Венгрии выступает против таких санкций, ссылаясь на интересы венгерского народа и национальной экономики.

России уже неоднократно доводилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение некоторых стран ввести санкции против России в атомной энергетике.

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