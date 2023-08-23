Пьяный и лишенный прав водитель каршеринга сбил ребенка на переходе в Москве

Машину он взял под чужим аккаунтом

В Москве пьяный водитель каршеринга без прав и под чужим аккаунтом сбил пятилетнего ребенка, который переходил вместе с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел на улице Венская в районе дома №6. Судя по видео, размещенному в социальных сетях, мальчик первым ступил на проезжую часть, в то время как его мать осталась позади. В этот момент лихач на большой скорости пронесся мимо пешеходного перехода и сбил малыша. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как уточнили в столичной прокуратуре, виновником ДТП является 27-летний водитель, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. В настоящий момент лишен прав, машину в аренду взял под чужим аккаунтом. В момент аварии мужчина был пьян, от медицинского освидетельствования отказался.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель задержан, в скором времени ему изберут меру пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

На днях в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с мефедроном, оставленном в автомобиле каршеринга BelkaCar. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. После инцидента девочку срочно отвезли в больницу для сдачи необходимых анализов.

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