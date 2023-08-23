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Готовившие теракт ко дню выборов диверсанты ликвидированы в ЛНР

10:28
  • среда
  • 23 августа 2023

Украинскую ДРГ встретили бойцы отряда Барс-16 "Кубань"

Украинская диверсионно-разведывательная группа ликвидирована в Луганской народной республике. Диверсанты планировали в преддверии выборов устроить ряд терактов против чиновников на территории ЛНР.

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Как сообщили в правоохранительных органах республики, поступила оперативная информация о том, что противник готовится забросить ДРГ через линию боевого соприкосновения. Было известно, что цель диверсантов - теракты против госслужащих в канун выборов.

Данные передали подразделению, в зоне ответственности которого находится указанный участок. Диверсантов встречали бойцы отряда специального назначения Барс-16 "Кубань". Противнику не позволили пересечь линию соприкосновения, он был уничтожен огнем стрелкового оружия и артиллерии, передает ТАСС.

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