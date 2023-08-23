Из Таганрога в Петербург для реставрации доставили более 20 картин

Работы займут около полугода

В Русский музей Санкт-Петербурга доставили повреждённые картины из Художественного музея Таганрога. Свыше 20 бесценных шедевров пострадали в результате взрыва украинской ракеты и нуждаются в реставрации. Специалистам предстоит детально исследовать каждое полотно и наметить индивидуальный план работ.

В деревянных коробах бесценные произведения искусства преодолели более полутора тысяч километров. Даже по сопроводительному описанию к этому грузу, где перечислены все проколы, порезы и царапины, можно понять, насколько серьезен причиненный ущерб.

Из Ростовской области в Санкт-Петербург доставили для реставрации 22 картины. Все они были повреждены в результате циничной террористической атаки - 28 июля этого года боевики киевского режима произвели удар по Таганрогу переоборудованной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, в эпицентре взрыва оказался местный Художественный музей.

В плачевном состоянии оказались работы лучших художников-импрессионистов и символистов России рубежа 19-20 столетий. Валентин Серов, Николай Рерих, Зинаида Серебрякова - золотые имена Серебряного века, так говорят о них искусствоведы.

Сильнее других пострадало полотно немецкого живописца, студента Петербургской Академии художеств Анри Фредерика Шопена "Благословение Ревекки", созданное в середине 19 века. Здесь большой горизонтальный прорыв сложной формы, местами - безвозвратная утрата красочного слоя.

Такие же отметины - и на остальных картинах. Самые сильные разрывы заклеены папиросной бумагой, чтобы нити старинных холстов не расходились. Каждую работу реставраторы изучают с лупой и фонариком: говорят, мельчайшие сколы краски рассыпаны как Млечный путь.

Все эти картины ждет теперь не просто воссоздание, а полноценная научная реставрация. То, чем именно Русский музей славится уже целый век, в прошлом году он отмечал столетие собственной реставрационной школы.

"Она предполагает настолько деликатную работу с повреждениями, чтобы условно через 100-200 лет наши потомки захотели снять наш реставрационный слой - они бы увидели подлинность того, с чем мы сегодня работаем. Вот это принципы знаменитой петербургской школы реставрации, лидером которой является Русский музей", - рассказала Алла Манилова, директор Государственного Русского музея.

Работы займут около полугода. А после в Русском музее будет открыта выставка спасенных шедевров. На нее обязательно пригласят сотрудников Таганрогского художественного музея — чтобы они оценили с профессиональной точки зрения, насколько эффективно удалось "замаскировать" повреждения.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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