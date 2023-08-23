Минсельхоз отверг риск роста цен на детское питание и готовые завтраки

Цены на сырье для этих товаров стабильны

Производство детского питания в России растет, цены на отечественное базовое сырье для него и готовых завтраков стабильны. Об этом в среду, 23 августа, рассказали в пресс-службе российского Министерства сельского хозяйства.

Ведомство ответило на сообщения СМИ о том, что компания Nestle планирует поднять цены на детское питание с сентября.

Ведомство не исключает "риска недружественных действий" со стороны Nestle, но в России нет предпосылок подорожания отечественного детского питания, а также готовых завтраков, сообщает "Интерфакс".

Ранее Минсельхоз отмечал, что информация о значительном подорожании хлебобулочных изделий не соответствует действительности — динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, при этом рост цен на сельскохозяйственную продукцию не окажет влияния на себестоимость производства хлеба.

Ведомство также опровергло риск подорожания в России гречки и риса, подчеркнув, что ценовая ситуация на рынке круп в стране стабильна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"