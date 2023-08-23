В Крыму предложили нанести превентивный удар по главе украинской разведки

Он пригрозил скорыми новыми ударами по Крыму

России следует нанести упреждающий удар по руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, угрожающему новыми ударами по Крыму. Такое мнение в среду, 23 августа, высказал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

Политик назвал Буданова террористом и призвал к нанесению по нему превентивного удара, "чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове".

Константинов выразил убежденность в том, что люди, подобные Буданову, понимают исключительно позицию силы, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсупов заявил, что "можно лишь процитировать слова руководителя ведомства Кирилла Буданова о том , что "Крымский мост — конструкция там лишняя". После этого Буданов заявлял, что Украина в скором времени нанесет новые удары по Крымскому полуострову.

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