Брошенная в бой из резерва бригада ВСУ потеряла натовскую технику

Западные эксперты гадают, что могло уничтожить бронемашины

Недавно брошенная в бой из резерва 82-я бригада ВСУ понесла серьезные потери в технике. Западные эксперты гадают, каким образом ВС России уничтожили натовские бронемашины, а Киев тем временем обвиняет СМИ в разглашении информации о переброске войск.

Как сообщает Forbes, украинская 82-я бригада вступила в бой с несколькими из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker. И сразу же лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Неясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи, пишет издание. И предполагает, что машины стали жертвами тех самых мин, которые пытались обезвредить. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были обнаружены дронами.

Тем временем замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в авиаударах по 82-й бригаде виновны СМИ, сообщившие о введении ее в бой в Запорожской области. Украинские СМИ, в свою очередь, подчеркивают, что о переброске бригады на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild, передает РИА Новости.

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