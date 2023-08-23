ФСБ сообщила о массированном артударе по украинским диверсантам

Нарушения госграницы не допущено

По украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ,) пытавшейся накануне проникнуть в Брянскую область, нанесли массированный артиллерийский удар.

Об этом в среду, 23 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ России. Удар был нанесен совместно с Минобороны и Росгвардией.

"Российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.

Нарушения государственной границы России не допущено, подчеркнули в ФСБ.

Накануне о пытке прорыва диверсантов в Климовском районе рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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