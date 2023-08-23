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NYT: США потребовали от Украины взять Мелитополь любыми средствами

11:41
  • среда
  • 23 августа 2023

Контрнаступление ВСУ пока не имеет успеха

После провала контрнаступления США посоветовали украинской армии положить жизни тысяч солдат для достижения главной цели – Мелитополя. Об этом пишет во вторник, 22 августа, The New York Times.
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Как пишет издание, американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на мелитопольском направлении – главной цели Киева – и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, не взирая на потери личного состава и военной техники.

Из того, что количество потерь военных ВСУ продолжает увеличиваться, можно сделать вывод, что Киев последовал совету Вашингтона, указывает NYT.

Ранее газета The Washington Post писала, что, согласно оценке американской разведки, из-за минных полей украинские силы не смогут добраться до юго-восточного города Мелитополя, жизненно важного транзитного узла, а также перерезать сухопутный мост России в Крым.

При этом французские СМИ допускают, что ВСУ ведут подготовку к новой наступательной операции, причем оно может начаться в ближайшие недели из-за опасений, что осадки осложнят ситуацию на фронте.

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