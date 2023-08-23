ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ нанесли прямой удар по многоэтажному дому в Донецке

11:50
  • среда
  • 23 августа 2023

За час выпущены 17 снарядов

Власти Донецка сообщили о попадании украинского снаряда в жилой многоэтажный дом.

Многоэтажка расположена на улице Розы Люксембур, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Аострадали стоящие рядом автомобили.

"Не прекращаются обстрелы центра Донецка. Украинские нелюди бьют по мирным кварталам", - сообщил он.

За час ВСУ шесть раз обстреляли Донецк, выпущены 17 снарядов по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.