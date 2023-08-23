ВСУ нанесли прямой удар по многоэтажному дому в Донецке

За час выпущены 17 снарядов

Власти Донецка сообщили о попадании украинского снаряда в жилой многоэтажный дом.

Многоэтажка расположена на улице Розы Люксембур, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Аострадали стоящие рядом автомобили.

"Не прекращаются обстрелы центра Донецка. Украинские нелюди бьют по мирным кварталам", - сообщил он.

За час ВСУ шесть раз обстреляли Донецк, выпущены 17 снарядов по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам.

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