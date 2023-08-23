Россия призвала Японию открыть доступ к месту сброса воды с "Фукусимы"

Государства опасаются радиационной угрозы

Япония должна предоставить заинтересованным государствам возможность брать пробы на месте сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан. Об этом заявила в среду, 23 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила в эфире телеканала "Москва-24", что компания, которая оперировала на этой станции, была неоднократно уличена в несоответствии информации, которую предоставляла.

При этом японское посольство в России заявило, что Токио обещает обеспечить безопасный сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан и остановит процесс в случае превышения радиационного фона.В дипмиссии заверили, что Япония примет все возможные меры для обеспечения безопасности сброса воды в море сообщает ТАСС.

Ранее представители компании — оператора станции TEPCO рассказали, что общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн.

Планы Токио всерьез тревожат соседние государства, которые боятся скачка уровня радиации и нарушения экологического равновесия. Однако менять свои намерения японские власти отказываются.

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