Стало известно об интересе Путина жизнью в Херсонской области

Президент регулярно звонит Сальдо

Президент России Владимир Путин часто спрашивает о жизни мирных граждан в Херсонской области.

Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Также глава государства интересуется, как идет взаимодействие в работе мирных граждан и военных.

"Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь", - сообщил Сальдо (цитата по РИА Новости).

Ситуация с интеграцией Херсонской области находится под постоянным контролем федерального центра.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по результатам референдума. На сегодняшний день под контролем нашей страны находится 75% региона. Правый берег Днепра, включая город Херсон, контролирует Киев.

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