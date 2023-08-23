Стало известно об интересе Путина жизнью в Херсонской области

Президент регулярно звонит Сальдо
Президент России Владимир Путин часто спрашивает о жизни мирных граждан в Херсонской области.
Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Также глава государства интересуется, как идет взаимодействие в работе мирных граждан и военных.
"Мне достаточно часто звонит президент, интересуется, как живут люди, как налаживается мирная жизнь", - сообщил Сальдо (цитата по РИА Новости).
Ситуация с интеграцией Херсонской области находится под постоянным контролем федерального центра.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по результатам референдума. На сегодняшний день под контролем нашей страны находится 75% региона. Правый берег Днепра, включая город Херсон, контролирует Киев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"