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Юлиана Княжевская: В состав участка продления Троицкой линии метро войдут шесть станций

12:16
  • среда
  • 23 августа 2023

Около 450 тысяч человек будут проживать в непосредственной близости от новых станций

Метро в шаговой доступности получат порядка 450 тысяч горожан с открытием второго участка Троицкой линии. При этом пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона москвичей, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", - отметила Юлиана Княжевская.

Напомним, участок линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" находится на разной стадии реализации. После того, как Троицкая линия будет запущена, местные жители смогут экономить на ежедневных поездках около получаса, добавила Юлиана Княжевская.

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