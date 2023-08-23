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Зеленского обвинили в нарушении закона о декоммунизации после визита в Данию

11:57
  • среда
  • 23 августа 2023

За фотографии с Лениным на Украине сажают в тюрьму

Владимир Зеленский нарушил украинский закон, сфотографировавшись в Дании на фоне гобелена с Владимиром Лениным. Публичная демонстрация деятелей международного коммунистического движения на Украине запрещена, напомнил украинский экс-премьер Николай Азаров.

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По словам Азарова, Зеленский выложил на своих официальных ресурсах фотографии из посещенного им дворца королевы Дании. В том числе – и снимок гобелена, на котором отчетливо виды портреты лидера китайских коммунистов Мао Цзедуна и вождя социалистической революции Владимира Ленина.

Азаров подчеркнул, что процесс декоммунизации на Украине был оформлен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Причем даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки. Экс-премьер интересуется, какое наказание последует для украинского лидера, передает РИА Новости.

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