ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами

Сначала будут созданы условия для разблокировки активов розничным инвесторам

Проект указа президента России об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов. Об этом в среду, 23 августа, рассказали в Банке России.

Как пояснил регулятор, предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С".

Подробный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах, сообщает РИА Новости.

Еще в конце 2022 года российский министр финансов Антон Силуанов заявлял, что обмен замороженными в Евросоюзе и России из-за различных ограничений активами теоретически возможен. Глава Минфина рассказал, что "тема рассматривается", однако предупредил, что "она посложнее".

При этом в августе президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых введены ограничительные меры. Они направлены на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование средств и другого имущества.

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