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Пятеро подростков отравились грибами в детском лагере в Ленобласти

12:34
  • среда
  • 23 августа 2023

Один ребенок в крайне тяжелом состоянии

Пятеро подростков попали в реанимацию, отравившись грибами. Воспитанники детского лагеря в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области в тяжелом состоянии, один ребенок – в крайне тяжелом, сообщают врачи.

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По предварительным данным, во время прогулки по лесу дети съели сырыми неизвестные им грибы. Как сообщили в администрации Бокситогорского района, четырех пострадавших отправляют на лечение в Петербург, пятая девочка остается в местной больнице.

Четверо пострадавших – жители Ленобласти, им от 14 до 17 лет. Только одна девочка из этой компании приехала отдыхать с Урала. Власти устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает издание 78.ru.

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