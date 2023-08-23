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В Москве допросили организаторов смертельной экскурсии в Москве

14:57
  • среда
  • 23 августа 2023

Они не признали вину

В среду до конца дня в Замоскворецком суде Москвы должны избрать меру пресечения двоим организаторам незаконных экскурсий по подземельям столицы. Это 31-летний Никита Дубас и 35-летний Александр Ким.

Генеральный директор турфирмы "Спутник", которая реализовывала билеты на опасные мероприятия, был накануне доставлен в Москву из Петербурга. На допросе он своей вины не признал, как и другой задержанный Никита Дубас, организовавший экскурсию, которая стала смертельной для группы. 

В настоящее время продолжается опознание погибших. Тело последнего участка группы было обнаружено накануне поздно вечером в Москве-реке. Всего в коллекторе погибли 8 человек, включая гида и двух несовершеннолетних.

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