В Москве допросили организаторов смертельной экскурсии в Москве

Они не признали вину

В среду до конца дня в Замоскворецком суде Москвы должны избрать меру пресечения двоим организаторам незаконных экскурсий по подземельям столицы. Это 31-летний Никита Дубас и 35-летний Александр Ким.

Генеральный директор турфирмы "Спутник", которая реализовывала билеты на опасные мероприятия, был накануне доставлен в Москву из Петербурга. На допросе он своей вины не признал, как и другой задержанный Никита Дубас, организовавший экскурсию, которая стала смертельной для группы.

В настоящее время продолжается опознание погибших. Тело последнего участка группы было обнаружено накануне поздно вечером в Москве-реке. Всего в коллекторе погибли 8 человек, включая гида и двух несовершеннолетних.

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