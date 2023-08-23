Брошенные на улицах Москвы электросамокаты будут отправлять на спецстоянку

Средства передвижения мешают передвижению пешеходов

Брошенные на улицах Москвы электросамокаты и велосипеды теперь будут отправлять на спецстоянку. С такой инициативой выступили в Дептрансе. Средства передвижения, которые буквально валяются на дорогах и тротуарах, не только мешают пешеходам, но и могут стать причиной ДТП.

Они стоят где попало на улицах, мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам. В этом году Москва с цифрой 60 000 арендных самокатов вышла на первое место в мире по числу прокатных электрических транспортных средств. И такое лидерство обитателям районов, особенно популярных для массовых катаний, не нравится уже от слова "совсем".

Свой антирейтинг стихийных парковок электросамокатов составляют и пользователи соцсетей. В районе Отрадное кто-то завершил аренду прямо на крыше павильона остановки, а подвешиванием железного коня на дереве теперь мало кого и удивишь. Оригинальный способ бесплатно забронировать самокаты, разместив их на козырьке подъезда, придумали жители этой столичной пятиэтажки к естественному возмущению соседей. Самокат, припаркованный на набережной, видимо, так разозлил кого-то из прохожих, что почил на дне Москва-реки.

А вот, что называется, "психанули" жители одного из домов на улице Спиридоновка, сложив в одну кучу самокаты, припаркованные на их придомовой территории. Как ни странно, показательная акция в итоге возымела свой эффект. Испугавшись за своё имущество, сервисы аренды отключили техническую возможность завершать аренду в окрестностях района, при этом на картах в приложениях пользователей самокатов даже появилась надпись "Здесь кататься нельзя".

Несмотря на успех операции, следовать примеру жителей Патриарших эксперты всё-таки не советуют. И дело тут даже не в том, что порча имущества наказуема.

"На мой взгляд, если так каждый район будет делать, и каждый житель будет сам решать, куда выбросить чужое имущество, у нас просто развалится тогда система кикшеринга", - рассказал Александр Шумский, руководитель экспертного центра "Пробок.нет".

Урегулированием проблем с электросамокатами активно занимаются в столичном Дептрансе. Вопрос стихийных парковок СИМ там уже взяли на особый контроль. Теперь брошенную "как попало" технику будут отправлять на спецстоянку:

"Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — "Московский паркинг".

Забрать электротранспорт со спецстоянки смогут только владельцы, предъявив на них документы, пояснили в ведомстве. Там также анонсировали возможность подать электронную жалобу на неправильно припаркованные СИМ для жителей столицы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"