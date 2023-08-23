Пассажир такси в Москве спрятал наркотики под дождевиком

Полицейские установили, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта

Спрятал - так спрятал. В Москве полицейские задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в сбыте наркотиков.

Инспекторы остановили такси на Новокуркинском шоссе. Хотели просто проверить у водителя документы, но в итоге заинтересовались пассажиром. Мужчина сидел на переднем сидении и, увидев полицейских, начал сильно нервничать. Да и одет он был довольно необычно - в дождевик. Именно под ним мужчина и спрятал целых полтора килограмма наркотиков. Пакет был привязан к поясу и незаметно свисал под одеждой.

"Обнаружен привязанный к поясу пакет с 6 свертками общей массой около 1,5 кг. Исследование 4 из них показало, что внутри находится наркотическое средство – мефедрон. Остальные свертки направлены на экспертизу. Полицейские установили, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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