ГКБ им. Виноградова отмечает свое 65-летие

Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь почти 60 тысяч человек

За жизнь пациента здесь борются до победного. Городская клиническая больница им. Виноградова отмечает своё 65-летие. Первых пациентов учреждение приняло ещё в 1958 году. Тогда в клинике было всего шесть отделений. Сегодня их число достигло 37. Ежегодно в ГКБ Виноградова получают медицинскую помощь почти 60 тысяч человек. Какие уникальные методики используют врачи и под каким девизом они работают?

На операционном столе - молодой мужчина. У него в почке камень около 5 миллиметров. Буквально несколько минут - и он в руках у врачей. Без единого разреза.

"Раньше доступ к почке осуществлялся через большой разрез. Большой разрез с переходом на поясничную область, который, безусловно, оставлял приличные последствия", - пояснил Сергей Беломытцев, заведующий отделением урологии ГКБ имени Виноградова, доцент кафедры РНИМУ Пирогова.

Теперь 90 процентов операций в отделении урологии 64-й больницы - эндоскопические. И пациенты часто выписываются домой уже на следующий день. К малоинвазивным операциям сейчас стремятся все столичные клиники. Но здесь их ценят особенно. Ведь хирург, в честь которого назвали больницу, Владимир Виноградов, в 60-х годах прошлого века одним из первых в Советском Союзе начал делать операции на желчном пузыре, печени и поджелудочной железе без больших разрезов.

"Он длительный период времени обучался и жил в Германии, и именно в Германии начинали первые операции такие лапароскопические. И он купил это оборудование и привез сюда к нам в больницу. Он обучал врачей-хирургов. И пациенты-москвичи приезжали к нам в больницу и говорили: "Ой, поеду к Виноградову лечиться", - рассказала Ольга Шарапова, главный врач ГКБ имени Виноградова.

Сейчас в арсенале врачей самое современное оборудование. Это позволяет постоянно внедрять новые методики лечения.

"Всем известная методика минилапороскопии, это использование инструментов диаметром 3 миллиметра - ультратонких. Мы впервые в России применили эту методику на тотальную экстроперитониальную пластику. То есть без входа в брюшную полость, в предбрюшинном пространстве ликвидируется грыжа. Устанавливается туда сетчатый имплант", - отметил Михаил Косаченко, заведующий операционным блоком ГКБ имени Виноградова.

С самого начала больница на улице Вавилова была клинической базой кафедры хирургии РУДН, где работал Виноградов. И сегодня врачи - в тесной связи с университетскими кафедрами. Каждый день показывают и передают свое мастерство студентам и ординаторам. Совместно с кафедрой нервных болезней и нейрохирургии РУДН здесь 20 лет назад была открыта Клиника лечения боли.

Методика без преувеличения уникальная. Внутрикостная блокада буквально после первого сеанса избавляет от боли.

"Это наша разработка, которая позволяет подавляющему большинству людей, особенно с такими распространенными болевыми синдромами, как поясничная боль, обойтись без операций. Эта методика еще не вошла в стандарты лечения. Хотя она получила авторитет, признание", - отметил Евгений Соков, заведующий кафедрой алгологии и реабилитации РУДН, руководитель Клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова.

В реанимационном отделении тоже свои разработки. Совместно с кафедрой внутренних болезней РУДН отработали протокол УЗИ-ассистированного осмотра. Переносной аппарат здесь всегда под рукой.

"Он дает возможность у кровати больного получить много информации, которую раньше мы могли получить, только транспортируя пациента на компьютерную томографию, на другие исследования", - говорит Мария Вацик-Городецкая, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии.

Здесь за жизнь пациента борются до победного. Ведь врачи 64-й больницы и сейчас работают под девизом знаменитого хирурга Владимира Виноградова: "Мы дарим будущему шанс".

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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