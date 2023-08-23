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В Московском зоопарке появился на свет овцебык

15:15
  • среда
  • 23 августа 2023

Его перевели в закрытый вольер

Посетители Московского зоопарка могут познакомится с маленьким и очень активным овцебыком. Детеныш появился на свет ещё в середине июня прямо под звёздным небом. Тогда всё прошло спокойно, и уже утром маму с новорождённым перевели в закрытый вольер.

За пару месяцев сынок заметно подрос, весит уже больше 50 килограммов и знакомое помещение ему уже явно неинтересно. Сейчас юный овцебык осваивает уличные просторы. Ему важно всё: зоологи, посетители, растения. Заодно любит пощипать травку и попробовать взрослую еду. Главное - чтобы мама была рядом.

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Овцебык
Овцебык
Овцебык
Овцебык
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