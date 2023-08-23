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Судоходство в Суэцком канале остановили на несколько часов

12:58
  • среда
  • 23 августа 2023

Это произошло из-за столкновения танкеров

Судоходство в Суэцком канале в обоих направлениях приостановлено на несколько часов. Об этом в среду, 23 августа, рассказала администрация морской артерии.

Причиной стало столкновение двух танкеров, перевозивших сжиженный природный газ и нефтепродукты.

В администрации Суэцкого канала заверили в отсутствии серьезных поломок или в нанесении ущерба экологии, сообщает "Интерфакс".

В марте 2021 года контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение судов по транспортной артерии. Сдвинуть его удалось только спустя неделю с помощью 17 буксиров. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что "все связанные с аварией вопросы станут предметом тщательного расследования техническими специалистами".

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