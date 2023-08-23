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Румынские СМИ сообщили о рекордном числе разведчиков над Черным морем

12:59
  • среда
  • 23 августа 2023

Особенно много шпионов летало 22 августа

Рекордное число самолетов-разведчиков зафиксировано над Черным морем и Румынией. Как сообщает румынское издание Adevarul, большое количество шпионских самолетов и дронов в этом районе уже стало привычным делом, однако 22 августа их было особенно много.

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В воздухе замечены два Boeing E-3 Sentry раннего предупреждения и управления, самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker и Lockheed EP-3E Aries II ВМС США. Также над Черным морем летает реактивный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с радарами для наблюдения за обширными территориями.

Засекли журналисты и официально гражданский Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. По данным издания, он хоть и выглядит как гражданский самолет, но имеет на борту оборудование для радиоэлектронной разведки, передает РИА Новости.

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