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Улицы Владивостока ушли под воду из-за мощного ливня

14:40
  • среда
  • 23 августа 2023

Ещё один удар стихии ожидается в регионе в эту пятницу

Мощный ливень обрушился на Приморский край. Объявлено штормовое предупреждение. В ряде районов нарушено транспортное сообщение. В Артёмовском городском округе ввели режим ЧС. Серьёзные подтопления - во Владивостоке. Улицы города превратились в бурные реки, ливнёвки не справляются, вода проникает в салоны автобусов и цокольные этажи зданий.
Сотни домов остаются подтопленными в Приморском крае после тайфуна "Ханун"

Улицы Владивостока вновь ушли под воду. Бурные потоки буквально сбивают с ног. В некоторых местах даже вздулся асфальт. Ливнёвки попросту не выдерживают нагрузки.

Пробираться по тротуару можно разве что вплавь. Впрочем, в некоторых районах города и это затруднительно. Цокольные этажи затоплены. Люди откачивают воду своими силами.

Автомобили с низкой посадкой с трудом пробираются сквозь образовавшиеся озера. Уровень воды кое-где поднялся до отметки, когда разглядеть можно только крыши.

Сильного потока воды не выдержала секция подпорной стены местного лицея. Лавина воды смыла её будто бумажную. У синоптиков прогнозы для региона не самые радужные. В Приморье продолжает действовать "предупреждение №1" - на край идут тропические ливни. Ближайший серьёзный удар стихии ожидается уже в пятницу.

Жителей затапливаемых территорий просят отнестись к надвигающемуся шторму со всей ответственностью. Необходимо заблаговременно собрать все документы и предметы первой необходимости и быть готовым, в случае чего, эвакуироваться.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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