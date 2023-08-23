Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка

Президент выступает на саммите БРИКС по видеосвязи

Страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма. Такое заявление сделал в среду, 23 августа, российский лидер Владимир Путин.

Выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, политик подчеркнул, что данное объединение выступает за формирование многополярного миропорядка, основанного на нормах международного права, включая право народов на собственное развитие, сообщает РИА Новости.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не видят в БРИКС геополитического соперника. При этом он подчеркнул, что политический истеблишмент США "не воспринимает всерьез" выдвигаемые странами-участницами БРИКС инициативы и предложения.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страны коллективного Запада должны воздержаться от попыток "изменить мышление" представителей БРИКС. По его мнению, "наш вклад должен заключаться не только в обозначении недостатков в мышлении других".

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