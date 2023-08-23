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Путин назвал причину кризиса на Украине

13:41
  • среда
  • 23 августа 2023

Президент России выступает на саммите БРИКС по видеосвязи

К тяжелому кризису на Украине привело стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире. Такое заявление сделал в среду, 23 августа, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
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Глава государства подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну на истребление.

При этом российская сторона благодарна своим коллегам по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта на Украине, цитирует Путина ТАСС.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что высказывания действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина на Украине не только не соответствуют действительности, но и вызывают смех, поскольку не имеют ничего общего с реальным положением дел на передовой.

При этом американский журналист Джексон Хинкл подчеркивал, что эскалацию украинского кризиса пытался предотвратить только президент России. Он отметил, что Владимир Путин был прав относительно планов США и ЕС по использованию Украины в качестве "полигона" для противостояния с Россией.

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