Путин назвал место проведения саммита БРИКС в 2024 году

И предложил учредить транспортную комиссию объединения

Саммит БРИКС в октябре 2024 года примет Казань. Российский президент Владимир Путин сообщил об этом, выступая перед участниками форума объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в Йоханнесбурге.

По словам российского лидера, встречу БРИКС на высшем уровне в будущем году намечено провести в столице Татарстана. Конкретные даты будут согласованы с коллегами по дипломатическим каналам. Путин подчеркнул, что состоятся мероприятия и в зарекомендовавшем себя формате БРИКС+.

Выступая на нынешнем саммите БРИКС по видеосвязи, российский лидер выдвинул предложение об учреждении в рамках объединения постоянно действующей комиссии по транспорту. Она могла бы заняться развитием логистических и транспортных коридоров, в частности, проектом "Север-Юг", приводит слова Путина "Интерфакс".

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