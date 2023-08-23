ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал место проведения саммита БРИКС в 2024 году

13:26
  • среда
  • 23 августа 2023

И предложил учредить транспортную комиссию объединения

Саммит БРИКС в октябре 2024 года примет Казань. Российский президент Владимир Путин сообщил об этом, выступая перед участниками форума объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в Йоханнесбурге.

Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
На Западе испугались из-за стремительного развития БРИКС

По словам российского лидера, встречу БРИКС на высшем уровне в будущем году намечено провести в столице Татарстана. Конкретные даты будут согласованы с коллегами по дипломатическим каналам. Путин подчеркнул, что состоятся мероприятия и в зарекомендовавшем себя формате БРИКС+.

Выступая на нынешнем саммите БРИКС по видеосвязи, российский лидер выдвинул предложение об учреждении в рамках объединения постоянно действующей комиссии по транспорту. Она могла бы заняться развитием логистических и транспортных коридоров, в частности, проектом "Север-Юг", приводит слова Путина "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
БРИКС
БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.